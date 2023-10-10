Брежнев Филипп Михайлов
Место рождения
Дата рожденияДо 01.10.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 01.10.1849
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Дарья Филиппова (первая)
Мать ребёнка: Брежнева Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Карлова Дарья Филиппова (вторая)
Мать ребёнка: Брежнева Наталья Иванова
Рождение ребёнка
13.06.1881
Мать ребёнка: Брежнева Наталья Иванова
Рождение ребёнка
07.01.1884
Дочь: Татьяна Филиппова
Мать ребёнка: Брежнева Наталья Иванова
Смерть
Неизвестно