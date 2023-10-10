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Брежнев Филипп Михайлов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 01.10.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 01.10.1849

Отец: Брежнев Михаил Антонов

Мать: Брежнева Мария Александрова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Дарья Филиппова (первая)

Мать ребёнка: Брежнева Наталья Иванова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Карлова Дарья Филиппова (вторая)

Мать ребёнка: Брежнева Наталья Иванова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.06.1881

Сын: Брежнев Леонтий Филиппов

Мать ребёнка: Брежнева Наталья Иванова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.01.1884

Дочь: Татьяна Филиппова

Мать ребёнка: Брежнева Наталья Иванова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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