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Брежнева Наталья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Дарья Филиппова (первая)

Отец ребёнка: Брежнев Филипп Михайлов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Карлова Дарья Филиппова (вторая)

Отец ребёнка: Брежнев Филипп Михайлов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.06.1881

Сын: Брежнев Леонтий Филиппов

Отец ребёнка: Брежнев Филипп Михайлов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.01.1884

Дочь: Татьяна Филиппова

Отец ребёнка: Брежнев Филипп Михайлов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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