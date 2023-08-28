Брежнева Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Дарья Филиппова (первая)
Отец ребёнка: Брежнев Филипп Михайлов
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Карлова Дарья Филиппова (вторая)
Отец ребёнка: Брежнев Филипп Михайлов
Рождение ребёнка
13.06.1881
Отец ребёнка: Брежнев Филипп Михайлов
Рождение ребёнка
07.01.1884
Дочь: Татьяна Филиппова
Отец ребёнка: Брежнев Филипп Михайлов
Смерть
Неизвестно