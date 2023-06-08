(Корягина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1920
Дата смерти17.04.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1920
Отец: Корягин Андрей
Мать: Корягина Мария
Рождение ребёнка
13.05.1949
Сын: Корягин Борис
Отец ребёнка: Александр
Россия, Московская область, Мытищинский район, деревня Красная горка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.1983
Похороны
Неизвестно
Ереминское кладбище, Мытищинский район, Московская область, Россия