(Корягина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корягина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1920

Дата смерти

17.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1920

Отец: Корягин Андрей

Мать: Корягина Мария

Рождение ребёнка
13.05.1949

Сын: Корягин Борис

Отец ребёнка: Александр

Россия, Московская область, Мытищинский район, деревня Красная горка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Преображенский Серафим

Смерть
17.04.1983
Похороны
Неизвестно
Ереминское кладбище, Мытищинский район, Московская область, Россия