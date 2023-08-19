Корягин Андрей
Место рождения
Дата рождения?.10.1892
Дата смерти?.06.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1892
Отец: Карягин Григорий
Мать: Карягина Надежда
Бракосочетание
04.05.1914
Жена: Корягина Мария
Троицкое, Мытищи, Московская область
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦКАЯ
Рождение ребёнка
21.06.1915
Сын: Корягин Борис
Мать ребёнка: Корягина Мария
Россия, Долгопрудный
Рождение ребёнка
03.06.1920
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Корягина Мария
Рождение ребёнка
07.11.1922
Дочь: Титова Клавдия
Мать ребёнка: Корягина Мария
Россия
Рождение ребёнка
14.09.1924
Дочь: Лобанова Надежда
Мать ребёнка: Корягина Мария
Смерть
?.06.1943
Похороны
Неизвестно
Ереминское кладбище, Мытищинский район, Московская область, Россия