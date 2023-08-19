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Корягин Андрей

Место рождения

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд

Дата рождения

?.10.1892

Дата смерти

?.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1892

Отец: Карягин Григорий

Мать: Карягина Надежда

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Бракосочетание
04.05.1914

Жена: Корягина Мария

Троицкое, Мытищи, Московская область
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦКАЯ
Рождение ребёнка
21.06.1915

Сын: Корягин Борис

Мать ребёнка: Корягина Мария

Россия, Долгопрудный
Рождение ребёнка
03.06.1920

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Корягина Мария

Рождение ребёнка
07.11.1922

Дочь: Титова Клавдия

Мать ребёнка: Корягина Мария

Россия
Рождение ребёнка
14.09.1924

Дочь: Лобанова Надежда

Мать ребёнка: Корягина Мария

Смерть
?.06.1943
Похороны
Неизвестно
Ереминское кладбище, Мытищинский район, Московская область, Россия