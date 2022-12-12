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Зайнуллин Минвали Зайнуллович

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Место рождения

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

?.03.1911 ст.

Дата смерти

25.12.1982

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1911 ст.

Отец: Зайнулла Фазлуллин

Мать: Уммигульсум Хайруллина

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Зайнуллина Зайтуна Минвалиевна

Мать ребёнка: Зайнуллина Вафиря

Рождение ребёнка
20.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнуллина Вафиря

Рождение ребёнка
08.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнуллина Вафиря

Рождение ребёнка
01.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнуллина Халиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайнуллин Рифкат Минвалиевич

Мать ребёнка: Зайнуллина Халиса

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнуллина Халиса

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнуллина Халиса

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнуллина Халиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнуллина Халиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнуллина Вафиря

Смерть
25.12.1982
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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