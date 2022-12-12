Зайнуллин Минвали Зайнуллович
Место рождения
Дата рождения?.03.1911 ст.
Дата смерти25.12.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1911 ст.
Отец: Зайнулла Фазлуллин
Мать: Уммигульсум Хайруллина
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Зайнуллина Зайтуна Минвалиевна
Мать ребёнка: Зайнуллина Вафиря
Рождение ребёнка
20.03.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайнуллина Вафиря
Рождение ребёнка
08.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайнуллина Вафиря
Рождение ребёнка
01.06.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайнуллин Рифкат Минвалиевич
Мать ребёнка: Зайнуллина Халиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайнуллина Халиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайнуллина Вафиря
Смерть
25.12.1982