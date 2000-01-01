Зайнуллина Вафиря — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнуллина Вафиря

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Зайнуллина Зайтуна Минвалиевна

Отец ребёнка: Зайнуллин Минвали Зайнуллович

Рождение ребёнка
20.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнуллин Минвали Зайнуллович

Рождение ребёнка
08.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнуллин Минвали Зайнуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнуллин Минвали Зайнуллович

Смерть
Неизвестно
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