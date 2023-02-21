Зайнуллина Халиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнуллина Халиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнуллин Минвали Зайнуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайнуллин Рифкат Минвалиевич

Отец ребёнка: Зайнуллин Минвали Зайнуллович

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнуллин Минвали Зайнуллович

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнуллин Минвали Зайнуллович

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнуллин Минвали Зайнуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнуллин Минвали Зайнуллович

Смерть
Неизвестно
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