Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1859 и 1869

Дата смерти

После 1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1870

Дочь: Ксения Александровна

Отец ребёнка: Павлов Александр Осипович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Павлов Симеон Александрович

Отец ребёнка: Павлов Александр Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Александр Осипович

Место жительства
Неизвестно
Раково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1919
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