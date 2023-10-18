Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1859 и 1869
Дата смертиПосле 1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1870
Дочь: Ксения Александровна
Отец ребёнка: Павлов Александр Осипович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Павлов Симеон Александрович
Отец ребёнка: Павлов Александр Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Раково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1919