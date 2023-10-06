(Пищик) Анастасия Ивановна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения08.04.1894
Дата смерти11.09.1899
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1894
Отец: Пищик Иван Андреевич
Мать: Пищик Фекла Петровна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
11.09.1899
Харьковская губерния, Российская империя