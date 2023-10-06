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(Пищик) Анастасия Ивановна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.04.1894

Дата смерти

11.09.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1894

Отец: Пищик Иван Андреевич

Мать: Пищик Фекла Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
11.09.1899
Харьковская губерния, Российская империя
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