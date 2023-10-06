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Пищик Иван Андреевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.07.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.01.1881

Жена: Пищик Фекла Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1881

Сын: Пищик Петр Иванович

Мать ребёнка: Пищик Фекла Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.06.1884

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пищик Фекла Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1887

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Пищик Фекла Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1890

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пищик Фекла Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.04.1894

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Пищик Фекла Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1895

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Пищик Фекла Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.12.1898

Дочь: Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Пищик Фекла Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.11.1901

Сын: Пищик Николай Иванович

Мать ребёнка: Пищик Фекла Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищик Фекла Петровна

Смерть
Неизвестно
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