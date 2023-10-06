Пищик (Хальковская) Фекла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищик (Хальковская) Фекла Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1881

Муж: Пищик Иван Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1881

Сын: Пищик Петр Иванович

Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.06.1884

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1887

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1890

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.04.1894

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1895

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.12.1898

Дочь: Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.11.1901

Сын: Пищик Николай Иванович

Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищик Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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