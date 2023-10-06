Пищик (Хальковская) Фекла Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1881
Муж: Пищик Иван Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1881
Сын: Пищик Петр Иванович
Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.06.1884
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1887
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1890
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.04.1894
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1895
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.12.1898
Дочь: Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.11.1901
Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пищик Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно