Даутбаев (Суюндуков) Мухаметамин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даутбаев (Суюндуков) Мухаметамин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1859

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Суюндуков Даутбай

Мать: Суюндукова Мунлибика

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Маймуня

Мать ребёнка: Сахита

Рождение ребёнка
1821

Сын: Даутбаев (суюндуков) Якуп

Мать ребёнка: Сахита

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Аминя

Мать ребёнка: Сахита

Рождение ребёнка
1829

Сын: Даутбаев (суюндуков) Ахмет

Мать ребёнка: Сахита

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Шамсия

Мать ребёнка: Сахита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахита

Смерть
После 1859
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