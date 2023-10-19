Даутбаев (Суюндуков) Мухаметамин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Суюндуков Даутбай
Мать: Суюндукова Мунлибика
Рождение ребёнка
1821
Сын: Даутбаев (суюндуков) Якуп
Мать ребёнка: Сахита
Рождение ребёнка
1829
Сын: Даутбаев (суюндуков) Ахмет
Мать ребёнка: Сахита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахита
Смерть
После 1859