Сахита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Маймуня
Отец ребёнка: Даутбаев (суюндуков) Мухаметамин
Рождение ребёнка
1821
Сын: Даутбаев (суюндуков) Якуп
Отец ребёнка: Даутбаев (суюндуков) Мухаметамин
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Аминя
Отец ребёнка: Даутбаев (суюндуков) Мухаметамин
Рождение ребёнка
1829
Сын: Даутбаев (суюндуков) Ахмет
Отец ребёнка: Даутбаев (суюндуков) Мухаметамин
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Шамсия
Отец ребёнка: Даутбаев (суюндуков) Мухаметамин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно