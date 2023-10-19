Сахита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Маймуня

Отец ребёнка: Даутбаев (суюндуков) Мухаметамин

Рождение ребёнка
1821

Сын: Даутбаев (суюндуков) Якуп

Отец ребёнка: Даутбаев (суюндуков) Мухаметамин

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Аминя

Отец ребёнка: Даутбаев (суюндуков) Мухаметамин

Рождение ребёнка
1829

Сын: Даутбаев (суюндуков) Ахмет

Отец ребёнка: Даутбаев (суюндуков) Мухаметамин

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Шамсия

Отец ребёнка: Даутбаев (суюндуков) Мухаметамин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даутбаев (суюндуков) Мухаметамин

Смерть
Неизвестно
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