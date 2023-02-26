Евдокия (Алексеева)
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1821
Дата смерти27.08.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Елисей Фёдоров
Мать: Надежда Григорьева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1845
Муж: Матвей Емельянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1847
Сын: Иоанн Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
Рождение ребёнка
16.10.1848
Дочь: Параскева Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
Рождение ребёнка
16.03.1850
Сын: Алексей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1853
Сын: Антоний Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
Рождение ребёнка
06.11.1854
Дочь: Екатерина Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
Смерть
27.08.1857
Рождение ребёнка
1857
Сын: Федот Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Емельянов