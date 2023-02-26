Евдокия (Алексеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия (Алексеева)

Евдокия (Алексеева)

avatar

Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1821

Дата смерти

27.08.1857

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Елисей Фёдоров

Мать: Надежда Григорьева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1845

Муж: Матвей Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1847

Сын: Иоанн Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1848

Дочь: Параскева Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1850

Сын: Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1853

Сын: Антоний Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1854

Дочь: Екатерина Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
27.08.1857
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Федот Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close