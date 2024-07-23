Селукова Варвара Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селукова Варвара Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селуков Демид

Мать: Селукова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селуков Иосиф

Отец ребёнка: Селуков Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селуков Никита Карпович

Отец ребёнка: Селуков Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крючкова (Селукова) Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Селуков Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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