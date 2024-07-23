Крючкова (Селукова) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова (Селукова) Ирина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селуков Андрей Васильевич

Мать: Селукова Варвара Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишокина (Крючкова) Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Крючков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузянина (Крючкова) Вероника Сергеевна

Отец ребёнка: Крючков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева (Крючкова) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Крючков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крючков Игорь Сергеевич

Отец ребёнка: Крючков Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
01.06.1985

Дочь: Соловьева (Крючкова) Оксана Михайловна

Отец ребёнка: Крючков Сергей Михайлович

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