Крючкова (Селукова) Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишокина (Крючкова) Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Крючков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузянина (Крючкова) Вероника Сергеевна
Отец ребёнка: Крючков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева (Крючкова) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Крючков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крючков Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1985
Дочь: Соловьева (Крючкова) Оксана Михайловна
Отец ребёнка: Крючков Сергей Михайлович