Селуков Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селуков Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селуков Иосиф

Мать ребёнка: Селукова Варвара Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селуков Никита Карпович

Мать ребёнка: Селукова Варвара Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крючкова (Селукова) Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Селукова Варвара Демидовна

Смерть
Неизвестно

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