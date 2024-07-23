Селуков Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селуков Иосиф
Мать ребёнка: Селукова Варвара Демидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Селукова Варвара Демидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крючкова (Селукова) Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Селукова Варвара Демидовна
Смерть
Неизвестно