Назаров Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1912
Дочь: Абашина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Назарова Анастасия Вуколовна
Сушки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Назаров Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Назарова Анастасия Вуколовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Назарова Анастасия Вуколовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Назарова Анастасия Вуколовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно