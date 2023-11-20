Назаров Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаров Дмитрий

Назаров Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1912

Дочь: Абашина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Назарова Анастасия Вуколовна

Сушки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Назаров Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Назарова Анастасия Вуколовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Назарова Анастасия Вуколовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Назарова Анастасия Вуколовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Анастасия Вуколовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close