Назарова (Савельев) Анастасия Вуколовна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Мухин Вукол
Мать: ?
Рождение ребёнка
31.08.1912
Дочь: Абашина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Назаров Дмитрий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Назаров Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Назаров Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Назаров Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Назаров Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаров Дмитрий
Смерть
1946