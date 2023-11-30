Назарова (Савельев) Анастасия Вуколовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Савельев) Анастасия Вуколовна

Место рождения

Сушки, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Мухин Вукол

Мать: ?

Сушки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.08.1912

Дочь: Абашина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Назаров Дмитрий

Сушки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Назаров Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Назаров Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Назаров Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Назаров Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Дмитрий

Смерть
1946
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