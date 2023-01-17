село Сушки, село Сушки, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Сушки

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3339Сушки, с. каз.при ручьях: Затищеве, Патиничуске, Пинеуре и рч. Кирице.1914158584620Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Кирицкая волость
1281. Сушки, село бывшее государственное, дворов 228, жителей 1636, монастырь, 3 церкви православных, школа, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
1241Сушкисело54°17'с.ш.40°23'в.д.N-37-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Кирицкое сельское поселение
61646452101с Сушкисело
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