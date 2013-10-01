Турко Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1926
Дата смерти01.10.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1926
Отец: Бородко Якуб
Мать: Бородко (Кушель) Евгения
Рождение ребёнка
01.07.1944
Сын: Турко Иван Иванович
Отец ребёнка: Турко Баламут Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.02.1946
Отец ребёнка: Турко Баламут Иван Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1948
Сын: Турко Павел Иванович
Отец ребёнка: Турко Баламут Иван Васильевич
Рождение ребёнка
11.03.1950
Отец ребёнка: Турко Баламут Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.05.1953
Дочь: Островская (Турко) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Турко Баламут Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.1963
Отец ребёнка: Турко Баламут Иван Васильевич
Смерть
01.10.2013