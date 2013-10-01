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Турко Елена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1926

Дата смерти

01.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1926

Отец: Бородко Якуб

Мать: Бородко (Кушель) Евгения

Рождение ребёнка
01.07.1944

Сын: Турко Иван Иванович

Отец ребёнка: Турко Баламут Иван Васильевич

Рождение ребёнка
14.02.1946

Сын: Турко Николай Иванович

Отец ребёнка: Турко Баламут Иван Васильевич

Рождение ребёнка
15.01.1948

Сын: Турко Павел Иванович

Отец ребёнка: Турко Баламут Иван Васильевич

Рождение ребёнка
11.03.1950

Сын: Турко Георгий Иванович

Отец ребёнка: Турко Баламут Иван Васильевич

Рождение ребёнка
20.05.1953

Дочь: Островская (Турко) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Турко Баламут Иван Васильевич

Рождение ребёнка
04.04.1963

Сын: Турко Виктор Иванович

Отец ребёнка: Турко Баламут Иван Васильевич

Смерть
01.10.2013

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