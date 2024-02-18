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Турко Баламут Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1919

Дата смерти

23.04.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1919

Отец: Турко Василий

Мать: Турко (Горелик) Екатерина Катарошка

Рождение ребёнка
01.07.1944

Сын: Турко Иван Иванович

Мать ребёнка: Турко Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
14.02.1946

Сын: Турко Николай Иванович

Мать ребёнка: Турко Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
15.01.1948

Сын: Турко Павел Иванович

Мать ребёнка: Турко Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
11.03.1950

Сын: Турко Георгий Иванович

Мать ребёнка: Турко Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
20.05.1953

Дочь: Островская (Турко) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Турко Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
04.04.1963

Сын: Турко Виктор Иванович

Мать ребёнка: Турко Елена Яковлевна

Смерть
23.04.1988

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