Турко Баламут Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1919
Дата смерти23.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1919
Отец: Турко Василий
Рождение ребёнка
01.07.1944
Сын: Турко Иван Иванович
Мать ребёнка: Турко Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
14.02.1946
Мать ребёнка: Турко Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
15.01.1948
Сын: Турко Павел Иванович
Мать ребёнка: Турко Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
11.03.1950
Мать ребёнка: Турко Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
20.05.1953
Дочь: Островская (Турко) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Турко Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
04.04.1963
Мать ребёнка: Турко Елена Яковлевна
Смерть
23.04.1988