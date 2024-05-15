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Бородко (Кушель) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Кушель Игнатий

Мать: Кушель (Найден) Параскевия

Рождение ребёнка
1924

Сын: Бобродко Витя

Отец ребёнка: Бородко Якуб

Рождение ребёнка
02.02.1926

Дочь: Турко Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Бородко Якуб

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Бородко Клавдия

Отец ребёнка: Бородко Якуб

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бородко Мария

Отец ребёнка: Бородко Якуб

Рождение ребёнка
02.06.1929

Сын: Бобродко Яков

Отец ребёнка: Бородко Якуб

Рождение ребёнка
01.01.1931

Дочь: Журавская (Бородко) Нина

Отец ребёнка: Бородко Якуб

Смерть
1984

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