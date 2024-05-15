Бородко (Кушель) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Кушель Игнатий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бобродко Витя
Отец ребёнка: Бородко Якуб
Рождение ребёнка
02.02.1926
Дочь: Турко Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Бородко Якуб
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Бородко Клавдия
Отец ребёнка: Бородко Якуб
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бородко Мария
Отец ребёнка: Бородко Якуб
Рождение ребёнка
02.06.1929
Сын: Бобродко Яков
Отец ребёнка: Бородко Якуб
Рождение ребёнка
01.01.1931
Дочь: Журавская (Бородко) Нина
Отец ребёнка: Бородко Якуб
Смерть
1984