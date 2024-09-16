Елиференков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елиференков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Елиференков Прокопий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Елиференков Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Елиференков Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Елиференков Филипп Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Елиференков Фёдор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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