Елиференков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Елиференков Прокопий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Елиференков Андрей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Елиференков Тимофей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Елиференков Филипп Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно