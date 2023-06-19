Клясюк Захар Иванович
Место рождения
Дата рождения10.12.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1887 ст.
Отец: Клясюк Иван Савельевич
Бракосочетание
14.02.1910 ст.
Жена: Клясюк Ирина Ивановна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.10.1912 ст.
Мать ребёнка: Клясюк Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1914 ст.
Дочь: Клясюк Екатерина Захаровна
Мать ребёнка: Клясюк Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно