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Клясюк Захар Иванович

Место рождения

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.12.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1887 ст.

Отец: Клясюк Иван Савельевич

Мать: Клясюк Маланья Михайловна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.02.1910 ст.

Жена: Клясюк Ирина Ивановна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.10.1912 ст.

Сын: Клясюк Михаил Захарович

Мать ребёнка: Клясюк Ирина Ивановна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.08.1914 ст.

Дочь: Клясюк Екатерина Захаровна

Мать ребёнка: Клясюк Ирина Ивановна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно