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Клясюк Маланья Михайловна

Место рождения

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.01.1887 ст.

Муж: Клясюк Иван Савельевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.12.1887 ст.

Сын: Клясюк Захар Иванович

Отец ребёнка: Клясюк Иван Савельевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.10.1893 ст.

Дочь: Никифорова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Клясюк Иван Савельевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1895 ст.

Дочь: Клясюк Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Клясюк Иван Савельевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.08.1901 ст.

Сын: Клясюк Иван Иванович

Отец ребёнка: Клясюк Иван Савельевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.12.1906 ст.

Дочь: Клясюк Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Клясюк Иван Савельевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1911 ст.

Дочь: Клясюк Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Клясюк Иван Савельевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно