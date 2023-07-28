Клясюк Маланья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1887 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.12.1887 ст.
Отец ребёнка: Клясюк Иван Савельевич
Рождение ребёнка
13.10.1893 ст.
Дочь: Никифорова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Клясюк Иван Савельевич
Рождение ребёнка
04.12.1895 ст.
Дочь: Клясюк Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Клясюк Иван Савельевич
Рождение ребёнка
27.08.1901 ст.
Сын: Клясюк Иван Иванович
Отец ребёнка: Клясюк Иван Савельевич
Рождение ребёнка
19.12.1906 ст.
Дочь: Клясюк Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Клясюк Иван Савельевич
Рождение ребёнка
03.02.1911 ст.
Дочь: Клясюк Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Клясюк Иван Савельевич
Смерть
Неизвестно