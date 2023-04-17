Ефросинья Минина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Феоктист Кононов
Отец ребёнка: Конон Ануфриев
Рождение ребёнка
1789
Сын: Мирон Кононов
Отец ребёнка: Конон Ануфриев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафья Кононова
Отец ребёнка: Конон Ануфриев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Мартемьян Кононов
Отец ребёнка: Конон Ануфриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конон Ануфриев
Смерть
Неизвестно