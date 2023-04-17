Ефросинья Минина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Минина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Феоктист Кононов

Отец ребёнка: Конон Ануфриев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Мирон Кононов

Отец ребёнка: Конон Ануфриев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафья Кононова

Отец ребёнка: Конон Ануфриев

Рождение ребёнка
1814

Сын: Мартемьян Кононов

Отец ребёнка: Конон Ануфриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конон Ануфриев

Смерть
Неизвестно