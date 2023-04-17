Конон Ануфриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конон Ануфриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Ануфрий Федоров

Мать: Матрона Савельева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Феоктист Кононов

Мать ребёнка: Ефросинья Минина

Рождение ребёнка
1789

Сын: Мирон Кононов

Мать ребёнка: Ефросинья Минина

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафья Кононова

Мать ребёнка: Ефросинья Минина

Рождение ребёнка
1814

Сын: Мартемьян Кононов

Мать ребёнка: Ефросинья Минина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Минина

Смерть
1827
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