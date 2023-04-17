Конон Ануфриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Ануфрий Федоров
Мать: Матрона Савельева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Феоктист Кононов
Мать ребёнка: Ефросинья Минина
Рождение ребёнка
1789
Сын: Мирон Кононов
Мать ребёнка: Ефросинья Минина
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафья Кононова
Мать ребёнка: Ефросинья Минина
Рождение ребёнка
1814
Сын: Мартемьян Кононов
Мать ребёнка: Ефросинья Минина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Минина
Смерть
1827