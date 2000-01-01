Котова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.12.1883
Сын: Котов Михаил
Отец ребёнка: Котов Ермолай
Рождение ребёнка
11.07.1910
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Котов Ермолай
Рождение ребёнка
1924
Сын: Котов Иван
Отец ребёнка: Котов Ермолай
Смерть
Неизвестно