Котов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотов Иван

Котов Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

15.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Котов Ермолай

Мать: Котова ?

Смерть
15.03.1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close