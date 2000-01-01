Котов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.12.1883

Дата смерти

12.12.1914

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.12.1883

Отец: Котов Ермолай

Мать: Котова ?

Бракосочетание
20.02.1911

Жена: Котова Наталья Акимовна

Рождение ребёнка
?.05.1912

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Котова Наталья Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова ?

Смерть
12.12.1914
Причина смерти: На войне
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