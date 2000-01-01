Котов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.12.1883
Дата смерти12.12.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.12.1883
Отец: Котов Ермолай
Мать: Котова ?
Бракосочетание
20.02.1911
Жена: Котова Наталья Акимовна
Рождение ребёнка
?.05.1912
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Котова Наталья Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова ?
Смерть
12.12.1914
Причина смерти: На войне