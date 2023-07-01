Михаленкова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1873 ст.
Дочь: Михаленкова Мария Захаровна
Отец ребёнка: Михаленков Захар Федотьевич
Рождение ребёнка
10.11.1875 ст.
Сын: Михаленков Филипп Захарович
Отец ребёнка: Михаленков Захар Федотьевич
Рождение ребёнка
01.05.1879 ст.
Сын: Михаленков Василий Захарович
Отец ребёнка: Михаленков Захар Федотьевич
Рождение ребёнка
07.10.1882 ст.
Сын: Михаленков Пётр Захарович
Отец ребёнка: Михаленков Захар Федотьевич
Рождение ребёнка
01.03.1884 ст.
Сын: Михаленков Нестер Захарович
Отец ребёнка: Михаленков Захар Федотьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно