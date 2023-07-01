Михаленкова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаленкова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1873 ст.

Дочь: Михаленкова Мария Захаровна

Отец ребёнка: Михаленков Захар Федотьевич

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.11.1875 ст.

Сын: Михаленков Филипп Захарович

Отец ребёнка: Михаленков Захар Федотьевич

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.05.1879 ст.

Сын: Михаленков Василий Захарович

Отец ребёнка: Михаленков Захар Федотьевич

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1882 ст.

Сын: Михаленков Пётр Захарович

Отец ребёнка: Михаленков Захар Федотьевич

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1884 ст.

Сын: Михаленков Нестер Захарович

Отец ребёнка: Михаленков Захар Федотьевич

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаленков Захар Федотьевич

Смерть
Неизвестно