Михаленков Нестер Захарович
Место рождения
Дата рождения01.03.1884 ст.
Дата смерти30.11.1966
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1884 ст.
Бракосочетание
23.01.1909 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1911 ст.
Сын: Михаленков Пётр Нестерович
Мать ребёнка: Михаленкова Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.08.1913 ст.
Сын: Михаленков Максим Нестерович
Мать ребёнка: Михаленкова Ксения Дмитриевна
Смерть
30.11.1966