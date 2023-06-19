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Михаленков Нестер Захарович

Место рождения

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.03.1884 ст.

Дата смерти

30.11.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1884 ст.

Отец: Михаленков Захар Федотьевич

Мать: Михаленкова Екатерина Ивановна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1909 ст.

Жена: Михаленкова Ксения Дмитриевна

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1911 ст.

Сын: Михаленков Пётр Нестерович

Мать ребёнка: Михаленкова Ксения Дмитриевна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.08.1913 ст.

Сын: Михаленков Максим Нестерович

Мать ребёнка: Михаленкова Ксения Дмитриевна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
30.11.1966
Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область