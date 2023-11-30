Воронова-Непеина Анна Доримедонтовна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти03.10.1897 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1831 ст.
Оба вторым браком. Невеста - вдова после умершего Губернского Секретаря Александра Воронова. Поручители: служитель Вологодской Казенной палаты 10 класса Николай Иванов Шамарин и Сенатский Регистратор ... Показать все
Смерть
03.10.1897 ст.