Воронова-Непеина Анна Доримедонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова-Непеина Анна Доримедонтовна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

03.10.1897 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
19.01.1831 ст.

Муж: Непеин Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Оба вторым браком. Невеста - вдова после умершего Губернского Секретаря Александра Воронова. Поручители: служитель Вологодской Казенной палаты 10 класса Николай Иванов Шамарин и Сенатский Регистратор ... Показать все
Смерть
03.10.1897 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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