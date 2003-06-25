Каримов Зайнулла Габдрафикович (Абдрафикович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаримов Зайнулла Габдрафикович (Абдрафикович)

Каримов Зайнулла Габдрафикович (Абдрафикович)

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

01.01.1921

Дата смерти

25.06.2003

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1921

Отец: Каримов Габдрафик (Абдрафик) Габдельхаликович

Мать: Каримова Магфия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каримова (Ахметова) Фирдаус Абдулловна

Рождение ребёнка
01.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова (Ахметова) Фирдаус Абдулловна

Рождение ребёнка
02.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова (Ахметова) Фирдаус Абдулловна

Смерть
25.06.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.