Каримов Зайнулла Габдрафикович (Абдрафикович)
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения01.01.1921
Дата смерти25.06.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каримова (Ахметова) Фирдаус Абдулловна
Рождение ребёнка
02.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каримова (Ахметова) Фирдаус Абдулловна
Смерть
25.06.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно