Каримова (Ахметова) Фирдаус Абдулловна
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения02.01.1927
Дата смерти29.09.2012
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1927
Отец: Ахметов Абдулла Галлямович (Галямович)
Мать: Ахметова (Ишмухаметова) Гайнижихан Габдельбасыровна (Басыровна)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каримов Зайнулла Габдрафикович (Абдрафикович)
Рождение ребёнка
02.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каримов Зайнулла Габдрафикович (Абдрафикович)
Смерть
29.09.2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно