Каримова (Ахметова) Фирдаус Абдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова (Ахметова) Фирдаус Абдулловна

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

02.01.1927

Дата смерти

29.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1927

Отец: Ахметов Абдулла Галлямович (Галямович)

Мать: Ахметова (Ишмухаметова) Гайнижихан Габдельбасыровна (Басыровна)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каримов Зайнулла Габдрафикович (Абдрафикович)

Рождение ребёнка
01.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Зайнулла Габдрафикович (Абдрафикович)

Рождение ребёнка
02.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Зайнулла Габдрафикович (Абдрафикович)

Смерть
29.09.2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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