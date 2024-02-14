Каримов Габдрафик (Абдрафик) Габдельхаликович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1889
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Каримов Габдельхалик Абделькаримович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1921
Сын: Каримов Зайнулла Габдрафикович (Абдрафикович)
Мать ребёнка: Каримова Магфия
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Каримова (Каримова) Мукарама Абдрафиковна
Мать ребёнка: Каримова Магфия
Рождение ребёнка
Около 1924
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Акберова (Каримова) Магмура Абдрафиковна
Мать ребёнка: Каримова Магфия
Рождение ребёнка
1931
Сын: Каримов Зиннур Абдрафикович
Мать ребёнка: Каримова Магфия
Рождение ребёнка
14.07.1938
Смерть
1976
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно