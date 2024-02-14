Каримов Габдрафик (Абдрафик) Габдельхаликович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Габдрафик (Абдрафик) Габдельхаликович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
Около 1923 г.р.
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1925 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Каримов Габдельхалик Абделькаримович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова Магфия

Рождение ребёнка
01.01.1921

Сын: Каримов Зайнулла Габдрафикович (Абдрафикович)

Мать ребёнка: Каримова Магфия

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Каримова (Каримова) Мукарама Абдрафиковна

Мать ребёнка: Каримова Магфия

Рождение ребёнка
Около 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова Магфия

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Акберова (Каримова) Магмура Абдрафиковна

Мать ребёнка: Каримова Магфия

Рождение ребёнка
1931

Сын: Каримов Зиннур Абдрафикович

Мать ребёнка: Каримова Магфия

Рождение ребёнка
14.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова Магфия

Смерть
1976
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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