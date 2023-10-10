Макарова (Федорова) Мария Захарова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Федоров Захар Акимов
Бракосочетание
06.12.1892
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
17.10.1893
Дочь: Анастасия Митрофанова
Отец ребёнка: Макаров Митрофан Егоров
Рождение ребёнка
03.06.1895
Сын: Макаров Митрофан Митрофанов
Отец ребёнка: Макаров Митрофан Егоров
Рождение ребёнка
20.03.1898
Дочь: Дарья Митрофанова
Отец ребёнка: Макаров Митрофан Егоров
Рождение ребёнка
?.01.1901
Дочь: Татьяна Митрофанова
Отец ребёнка: Макаров Митрофан Егоров
Рождение ребёнка
19.01.1902
Отец ребёнка: Макаров Митрофан Егоров
Рождение ребёнка
06.07.1904
Дочь: Ольга Митрофанова
Отец ребёнка: Макаров Митрофан Егоров
Рождение ребёнка
1912
Сын: Макаров Андрей Митрофанов
Отец ребёнка: Макаров Митрофан Егоров
Смерть
Неизвестно