Макарова (Федорова) Мария Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Федорова) Мария Захарова

Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Федоров Захар Акимов

Мать: Федорова Пелагея Захарова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
06.12.1892

Муж: Макаров Митрофан Егоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
17.10.1893

Дочь: Анастасия Митрофанова

Отец ребёнка: Макаров Митрофан Егоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.06.1895

Сын: Макаров Митрофан Митрофанов

Отец ребёнка: Макаров Митрофан Егоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.03.1898

Дочь: Дарья Митрофанова

Отец ребёнка: Макаров Митрофан Егоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.01.1901

Дочь: Татьяна Митрофанова

Отец ребёнка: Макаров Митрофан Егоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.01.1902

Сын: Макаров Ефим Митрофанов

Отец ребёнка: Макаров Митрофан Егоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.07.1904

Дочь: Ольга Митрофанова

Отец ребёнка: Макаров Митрофан Егоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Макаров Андрей Митрофанов

Отец ребёнка: Макаров Митрофан Егоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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