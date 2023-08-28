Федорова Пелагея Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Макарова Мария Захарова
Отец ребёнка: Федоров Захар Акимов
Рождение ребёнка
14.02.1881
Дочь: Евдокия Захарова
Отец ребёнка: Федоров Захар Акимов
Рождение ребёнка
20.11.1882
Отец ребёнка: Федоров Захар Акимов
Рождение ребёнка
28.09.1884
Отец ребёнка: Федоров Захар Акимов
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Татьяна Захарова
Отец ребёнка: Федоров Захар Акимов
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Федоров Захар Акимов
Рождение ребёнка
16.05.1891
Дочь: Елена Захарова
Отец ребёнка: Федоров Захар Акимов
Рождение ребёнка
17.02.1896
Дочь: Евдокия Захарова
Отец ребёнка: Федоров Захар Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Захар Акимов
Смерть
Неизвестно