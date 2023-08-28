Федорова Пелагея Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Пелагея Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Макарова Мария Захарова

Отец ребёнка: Федоров Захар Акимов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1881

Дочь: Евдокия Захарова

Отец ребёнка: Федоров Захар Акимов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1882

Сын: Федоров Михаил Захаров

Отец ребёнка: Федоров Захар Акимов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1884

Сын: Федоров Андрей Захаров

Отец ребёнка: Федоров Захар Акимов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Татьяна Захарова

Отец ребёнка: Федоров Захар Акимов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Федоров Григорий Захаров

Отец ребёнка: Федоров Захар Акимов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1891

Дочь: Елена Захарова

Отец ребёнка: Федоров Захар Акимов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1896

Дочь: Евдокия Захарова

Отец ребёнка: Федоров Захар Акимов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Захар Акимов

Смерть
Неизвестно
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