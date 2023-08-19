Макаров Митрофан Митрофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Митрофан Митрофанов

Макаров Митрофан Митрофанов

Место рождения

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

03.06.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1895

Отец: Макаров Митрофан Егоров

Мать: Макарова Мария Захарова

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Евдокия

Задонский Р-Н
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Евдокия

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Евдокия

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Евдокия

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close