Макаров Митрофан Митрофанов
Место рождения
Дата рождения03.06.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1895
Отец: Макаров Митрофан Егоров
Мать: Макарова Мария Захарова
Рождение ребёнка
1922
Задонский Р-Н
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1933
Смерть
Неизвестно