Масюк (Бойченко) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масюк (Бойченко) Мария Ильинична

Место рождения

Курская обл., Глушковский р-н, пос. Попово-Лежачи

Дата рождения

07.11.1934

Дата смерти

06.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1934

Отец: Бойченко Илья Владимирович

Мать: не указана

Курская обл., Глушковский р-н, пос. Попово-Лежачи
Рождение ребёнка
03.02.1958

Дочь: Косырева Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Масюк Юрий Андреевич

город Новокузнецк Кемеровской области
Смерть
06.01.1998
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