Масюк (Бойченко) Мария Ильинична
Место рожденияКурская обл., Глушковский р-н, пос. Попово-Лежачи
Дата рождения07.11.1934
Дата смерти06.01.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1934
Отец: Бойченко Илья Владимирович
Мать: не указана
Курская обл., Глушковский р-н, пос. Попово-Лежачи
Рождение ребёнка
03.02.1958
Дочь: Косырева Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Масюк Юрий Андреевич
город Новокузнецк Кемеровской области
Смерть
06.01.1998