Бойченко Илья Владимирович
Место рожденияКурская обл., Глушковский р-н, хутор Бырдин
Дата рождения21.08.1911
Дата смерти25.12.1991
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1911
Курская обл., Глушковский р-н, хутор Бырдин
Рождение ребёнка
07.11.1934
Дочь: Масюк Мария Ильинична
Мать ребёнка: Бойченко Мотрёна Архиповна
Курская обл., Глушковский р-н, пос. Попово-Лежачи
Рождение ребёнка
28.01.1945
Мать ребёнка: Бойченко Мотрёна Архиповна
Курская область, Глушковский район, село Попово-Лежачи
Рождение ребёнка
15.04.1948
Дочь: Верезуб Зоя Ильинична
Мать ребёнка: Бойченко Мотрёна Архиповна
Курская область, Глушковский район, село Попово-Лежачи
Бракосочетание
28.06.1950
Курская обл., Глушковский район, село Попово- Лежачи, сельсовет
Смерть
25.12.1991
Крымская обл., Белогорский р-н, пос. Зуя