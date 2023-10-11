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Бойченко Илья Владимирович

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Место рождения

Курская обл., Глушковский р-н, хутор Бырдин

Дата рождения

21.08.1911

Дата смерти

25.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1911

Отец: Бойченко Владимир Козьмич

Мать: Бойченко Евдокия Андреевна

Курская обл., Глушковский р-н, хутор Бырдин
Рождение ребёнка
07.11.1934

Дочь: Масюк Мария Ильинична

Мать ребёнка: Бойченко Мотрёна Архиповна

Курская обл., Глушковский р-н, пос. Попово-Лежачи
Рождение ребёнка
28.01.1945

Сын: Бойченко Владимир Ильич

Мать ребёнка: Бойченко Мотрёна Архиповна

Курская область, Глушковский район, село Попово-Лежачи
Рождение ребёнка
15.04.1948

Дочь: Верезуб Зоя Ильинична

Мать ребёнка: Бойченко Мотрёна Архиповна

Курская область, Глушковский район, село Попово-Лежачи
Бракосочетание
28.06.1950

Жена: Бойченко Мотрёна Архиповна

Курская обл., Глушковский район, село Попово- Лежачи, сельсовет
Смерть
25.12.1991
Крымская обл., Белогорский р-н, пос. Зуя
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