Цвиленко Феодосия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цвиленко Феодосия Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Цвиленко Антон Кондратьевич

Отец ребёнка: Цвиленко Кондрат Павлович

Рождение ребёнка
08.02.1838

Сын: Цвиленко Никифор Кондратьевич

Отец ребёнка: Цвиленко Кондрат Павлович

Рождение ребёнка
До 1842

Сын: Цвиленко Мартин Кондратьевич

Отец ребёнка: Цвиленко Кондрат Павлович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дубяга Евдокия Кондратьевна

Отец ребёнка: Цвиленко Кондрат Павлович

Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Цвиленко Макар Кондратьевич

Отец ребёнка: Цвиленко Кондрат Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цвиленко Кондрат Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно