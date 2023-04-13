Цвиленко Феодосия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Цвиленко Антон Кондратьевич
Отец ребёнка: Цвиленко Кондрат Павлович
Рождение ребёнка
08.02.1838
Сын: Цвиленко Никифор Кондратьевич
Отец ребёнка: Цвиленко Кондрат Павлович
Рождение ребёнка
До 1842
Сын: Цвиленко Мартин Кондратьевич
Отец ребёнка: Цвиленко Кондрат Павлович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дубяга Евдокия Кондратьевна
Отец ребёнка: Цвиленко Кондрат Павлович
Рождение ребёнка
До 1849
Сын: Цвиленко Макар Кондратьевич
Отец ребёнка: Цвиленко Кондрат Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно