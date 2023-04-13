Цвиленко Кондрат Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цвиленко Кондрат Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Цвиленко Антон Кондратьевич

Мать ребёнка: Цвиленко Феодосия Прокофьевна

Рождение ребёнка
08.02.1838

Сын: Цвиленко Никифор Кондратьевич

Мать ребёнка: Цвиленко Феодосия Прокофьевна

Рождение ребёнка
До 1842

Сын: Цвиленко Мартин Кондратьевич

Мать ребёнка: Цвиленко Феодосия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дубяга Евдокия Кондратьевна

Мать ребёнка: Цвиленко Феодосия Прокофьевна

Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Цвиленко Макар Кондратьевич

Мать ребёнка: Цвиленко Феодосия Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цвиленко Феодосия Прокофьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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