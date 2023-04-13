Цвиленко Кондрат Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Цвиленко Антон Кондратьевич
Мать ребёнка: Цвиленко Феодосия Прокофьевна
Рождение ребёнка
08.02.1838
Сын: Цвиленко Никифор Кондратьевич
Мать ребёнка: Цвиленко Феодосия Прокофьевна
Рождение ребёнка
До 1842
Сын: Цвиленко Мартин Кондратьевич
Мать ребёнка: Цвиленко Феодосия Прокофьевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дубяга Евдокия Кондратьевна
Мать ребёнка: Цвиленко Феодосия Прокофьевна
Рождение ребёнка
До 1849
Сын: Цвиленко Макар Кондратьевич
Мать ребёнка: Цвиленко Феодосия Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно