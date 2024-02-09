Трубецкая (Костина) Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Костин Семен Григорьевич
Мать: Костина Анна Герасимовна
Бракосочетание
Между 1859 и 1868
Муж: Трубецкой Иван
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Трубецкая Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Трубецкой Иван
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Трубецкая Марья Ивановна
Отец ребёнка: Трубецкой Иван
Смерть
Неизвестно