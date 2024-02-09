Трубецкая (Костина) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкая (Костина) Евдокия Семеновна

Место рождения

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Костин Семен Григорьевич

Мать: Костина Анна Герасимовна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Между 1859 и 1868

Муж: Трубецкой Иван

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Трубецкая Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Трубецкой Иван

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Трубецкая Марья Ивановна

Отец ребёнка: Трубецкой Иван

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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