Трубецкой Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
незаконнорожденный
Бракосочетание
17.01.1862
Рождение ребёнка
07.05.1863
Дочь: Трубецкая Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Трубецкая Евдокия Семеновна
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.10.1864
Дочь: Костина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Трубецкая Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
01.04.1867
Дочь: Трубецкая Марья Ивановна
Мать ребёнка: Трубецкая Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
14.02.1870
Дочь: Полиэктова Федора Ивановна
Мать ребёнка: Трубецкая Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
19.09.1872
Сын: Трубецкой Трофим Иванович
Мать ребёнка: Трубецкая Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
10.01.1876
Дочь: Пабуева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Трубецкая Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
11.06.1877
Дочь: Трубецкая Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Трубецкая Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
04.08.1878
Дочь: Трубецкая Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Трубецкая Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
04.10.1880
Сын: Трубецкой Алексей Иванович
Мать ребёнка: Трубецкая Евдокия Семеновна
Смерть
Неизвестно