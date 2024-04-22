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Трубецкой Иван Васильевич

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: Трубецкая Евдокия Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденный
Бракосочетание
17.01.1862

Жена: Трубецкая Евдокия Семеновна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1863

Дочь: Трубецкая Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Трубецкая Евдокия Семеновна

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.10.1864

Дочь: Костина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Трубецкая Евдокия Семеновна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1867

Дочь: Трубецкая Марья Ивановна

Мать ребёнка: Трубецкая Евдокия Семеновна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1870

Дочь: Полиэктова Федора Ивановна

Мать ребёнка: Трубецкая Евдокия Семеновна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1872

Сын: Трубецкой Трофим Иванович

Мать ребёнка: Трубецкая Евдокия Семеновна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1876

Дочь: Пабуева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Трубецкая Евдокия Семеновна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1877

Дочь: Трубецкая Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Трубецкая Евдокия Семеновна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1878

Дочь: Трубецкая Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Трубецкая Евдокия Семеновна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1880

Сын: Трубецкой Алексей Иванович

Мать ребёнка: Трубецкая Евдокия Семеновна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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