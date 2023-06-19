Климов Филимон Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климов Евдоким Сидоров
Мать: Евдокия Кирилова
Рождение ребёнка
01.01.1823
Сын: Климов Сельверст Филимонов
Мать ребёнка: Анастасiя Петрова
Рождение ребёнка
26.02.1825
Мать ребёнка: Анастасiя Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерiя Филимонова
Мать ребёнка: Анастасiя Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно