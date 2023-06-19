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Климов Филимон Евдокимов

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Евдоким Сидоров

Мать: Евдокия Кирилова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1823

Сын: Климов Сельверст Филимонов

Мать ребёнка: Анастасiя Петрова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.02.1825

Сын: Климов Арсенiй Филимонов

Мать ребёнка: Анастасiя Петрова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерiя Филимонова

Мать ребёнка: Анастасiя Петрова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно