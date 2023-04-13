(Климова) Евдокия Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Климов Евдоким Сидоров
Рождение ребёнка
1801
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Евдоким Сидоров
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Климов Евдоким Сидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климов Евдоким Сидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климов Евдоким Сидоров
Смерть
Неизвестно