(Климова) Евдокия Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Климова) Евдокия Кирилова

(Климова) Евдокия Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Климов Яким Евдокимов

Отец ребёнка: Климов Евдоким Сидоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Евдоким Сидоров

Рождение ребёнка
1801

Сын: Климов Васiлий Евдокимов

Отец ребёнка: Климов Евдоким Сидоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Семен Евдокимов

Отец ребёнка: Климов Евдоким Сидоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Филимон Евдокимов

Отец ребёнка: Климов Евдоким Сидоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close