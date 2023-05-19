Климов Сельверст Филимонов
Место рождения
Дата рождения01.01.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1823
Отец: Климов Филимон Евдокимов
Мать: Анастасiя Петрова
Бракосочетание
19.01.1841
Жена: Вотякова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
29.01.1842
Дочь: Анна Сельверстова
Мать ребёнка: Вотякова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
05.03.1843
Мать ребёнка: Вотякова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
15.08.1844
Дочь: Васса Сельверстова
Мать ребёнка: Вотякова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
29.12.1845
Сын: Климов Василiй Сельверстов
Мать ребёнка: Вотякова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
25.09.1849
Дочь: Пелагiя Сельверстова
Мать ребёнка: Вотякова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
22.02.1851
Дочь: Евдокiя Сельверстова
Мать ребёнка: Вотякова Анна Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно