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Климов Сельверст Филимонов

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.01.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1823

Отец: Климов Филимон Евдокимов

Мать: Анастасiя Петрова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.01.1841

Жена: Вотякова Анна Яковлева

Рождение ребёнка
29.01.1842

Дочь: Анна Сельверстова

Мать ребёнка: Вотякова Анна Яковлева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.03.1843

Сын: Климов Ефрем Сельверстов

Мать ребёнка: Вотякова Анна Яковлева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.08.1844

Дочь: Васса Сельверстова

Мать ребёнка: Вотякова Анна Яковлева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.12.1845

Сын: Климов Василiй Сельверстов

Мать ребёнка: Вотякова Анна Яковлева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.09.1849

Дочь: Пелагiя Сельверстова

Мать ребёнка: Вотякова Анна Яковлева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.02.1851

Дочь: Евдокiя Сельверстова

Мать ребёнка: Вотякова Анна Яковлева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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