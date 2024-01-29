Токмина (Гилева) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1919
Сын: Токмин Степан Фомич
Отец ребёнка: Токмин Фома Павлович
Большой Кусеряк, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область