Токмина (Гилева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмина (Гилева) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1919

Сын: Токмин Степан Фомич

Отец ребёнка: Токмин Фома Павлович

Большой Кусеряк, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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